Le village durable où il ne pleuvra jamais

C'est beaucoup plus que la rénovation d'un vieil immeuble. En raison de la division en dix modules de bureaux à peu près identiques, il reste un projet à taille humaine. Chaque bureau a sa propre porte d'entrée. Les bureaux, avec des plafonds de quatre mètres de hauteur, ne sont plus des "boîtes" dans lesquelles les gens travaillent, avec beaucoup de lumière et des coins pour s’asseoir. Et vous pourrez (bientôt) avoir une terrasse dans le quartier sans vous mouiller. Cela répond également à la tendance à plus de durabilité. Le bois retient du CO2, c'est un matériau léger. Un minimum d'énergie était requis pour les matériaux de construction et la pose. Et si les bureaux sont un jour démontés, les matériaux peuvent être recyclés particulièrement facilement.