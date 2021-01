Le virus héréditaire de la brique

Peu à peu, Lokman Sever a posé ses pions dans son quartier, jusqu'à détenir une trentaine d'immeubles de rapport. Un patrimoine grandissant désormais géré par son fils Zeki.

Entre deux clientes pressées de négocier des valises, Lokman Sever passe la main à son bras droit pour nous emmener dans ses bureaux surplombant l’agence et la galerie de la porte de Namur, dont il est propriétaire. Et pas seulement: Lokman et son fils Zeki gèrent aujourd’hui un coquet portefeuille immobilier très local. Rien que dans la rue en contrebas, ils comptent ainsi pas moins de 44 locataires répartis dans 26 bâtiments, dont deux galeries commerçantes et 6 immeubles concentrés sur la portion située entre leur agence et la chaussée d’Ixelles. Ce portefeuille immobilier croissant compte aussi des actifs avenues de Tervuren (n°48 et n°78) et Louise (n°144, 6 locataires) à Bruxelles, et Offerandestraat à Anvers. Il est aujourd’hui logé dans la société anonyme dédiée Noordco Group.

"Là, derrière la galerie, c’est une école européenne qui loue les espaces. Dans le voisinage direct, on aimerait également acquérir les murs du cinéma Vendôme. C’est la Donation royale qui en est propriétaire, tout comme de la boutique de téléphonie Smart Mobile, juste à côté de notre agence."

Sur son versant immobilier également, la force de la famille Sever est qu’elle ne manque ni de trésorerie ni de patience pour rester en bons termes avec ses locataires frappés de fermeture pour cause de pandémie. "On connaît tout le monde. Et on sait que les bonnes relations commerciales se construisent dans la durée. Donc, on attendra ce qu’il faut pour faire rentrer les loyers. D’autres propriétaires, très endettés ou cotés en bourse, ne peuvent pas se le permettre." Ajoutez que les banques ont reçu consigne de leur hiérarchie de ne plus prêter que des quotités minimes aux investisseurs ciblant les actifs immobiliers commerciaux – voire même de s'abstenir pour l'instant – et vous aurez compris que les acteurs de premier plan ont intérêt à avoir de solides fonds propres pour rester à l’achat.

Vue en plein écran Matong et ses environs directs attirent nombre de gros "joueurs" très actifs sur le segment de l'immobilier commercial. A l'heure où nous fixons la table de jeu, la carte du 13 Chaussée d'Ixelles est sur le point de changer de main... chez le voisin.

À l’angle avec la chaussée d’Ixelles, deux immeubles fraîchement retapés sortent du lot. Le premier, côté avenue de la Toison d’Or, héberge l’enseigne Nyx et appartient à Ram Baron (Retail Investments SA), très présent dans les rues commerçantes bruxelloises depuis des décennies déjà. Le second, côté place Fernand Cocq, est propriété de Gérald Hibert (GHL Group) et est loué à Orange et à O’Tacos. Très gourmand sur le même segment, ce dernier aurait lui-même eu quelques difficultés à réunir dans les temps la somme nécessaire pour finaliser sa dernière acquisition en vue, les banques rechignant à lui prêter le montant escompté. Le rachat des murs de Christie’s Belgium, logés au 33 du boulevard de Waterloo, entre les vitrines de Scabal et Bulgari, a donc été postposé de plusieurs mois. Il est vrai que de l’autre côté de la petite ceinture, les prix des façades - et donc le risque, surtout par ces temps incertains - sont d’un tout autre niveau qu’à Matonge...

Tel père tel fils

Vue en plein écran En déplacement à Londres lors de notre visite, Zeki Sever, le fils, reste présent dans toutes les conversations du père. C'est lui qui reprend progressivement la main sur le versant immobilier. ©Kristof Vadino

Ce qui fait dire à Zeki Sever que pour diversifier le risque locatif, mieux vaut acheter discret et à prix raisonnable, avec un rendement qui n'étrangle pas le locataire. À l'entrée de la chaussée de Wavre, les maisons avec rez commercial se négocient encore sous la barre du million d'euros. Les loyers sont bien sûr à l'avenant – quelques milliers d'euros par mois –, mais ils restent abordables par temps de vaches maigres. À quelques encablures de là, sur les belles avenues, les montants négociés atteignent facilement le triple, voire davantage, selon la superficie et l'état du bien. Et pour les loyers, on atteint vite des valeurs mensuelles de 20.000 euros pour les emplacements les moins prisés.