Leasinvest lance une augmentation de capital

La société immobilière Leasinvest entend lever 84 millions d'euros pour financer sa croissance et réduire son taux d'endettement.

La SIR Leasinvest Real Estate spécialisée dans des immeubles de retail et de bureaux au Luxembourg, en Belgique et en Autriche a décidé de remplir ses caisses via une augmentation de capital avec droit de préférence.