Les acheteurs belges boudent la brique espagnole

Comme il fallait s’y attendre, la baisse des transactions immobilières enregistrées en Espagne durant le confinement est plus criante encore sur le segment de la seconde résidence, généralement très actif. Et on peut le comprendre car la plupart des acquéreurs étrangers ne passant à l’acte qu’une fois avoir visité le bien convoité.

En affinant l’analyse, on se rend compte que c’est en mai que le nombre de transactions a atteint son niveau le plus bas sous le soleil ibérique. Confinement oblige toujours, l es propriétés à la revente, donc habitées, ont été plus durement touchées que les projets neufs, plus aisés à visiter sans risque accru. En juin, le nombre de transactions dans les projets neufs a même augmenté par rapport à l’an dernier (+10%) , avec un effet de rattrapage.

Les prix suivent les tendances

À ce propos, Azull, un des acteurs majeurs belges sur le marché de la seconde résidence en Espagne, dit entrevoir une tendance remarquable: le nombre croissant des "nomades modernes". "Il s'agit d'étrangers qui utilisent leur casa espagnole comme résidence principale et qui y exercent de plus en plus leur métier à distance. Parmi les professions les plus fréquentes, on peut citer notamment les consultants ou les comptables d’un certain niveau, qui peuvent en fait travailler de n'importe où pour autant qu'ils disposent d'une bonne connexion internet", précise le courtier spécialisé. Selon ce dernier, cette tendance encore marginale avant le confinement s'accentue rapidement, au point que les promoteurs immobiliers espagnols ont déjà réagi et proposent une offre adaptée: "ils intègrent des salles de réunion dans les projets résidentiels ou encore des bureaux séparés et isolés dans les appartements neufs", indique-t-on chez Azull.