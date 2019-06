Les actions immobilières préférées d'ING

Cela bouge beaucoup ces derniers temps dans le monde des sociétés immobilières belges réglementées (SIR) où les investisseurs sont très sollicités. On se rappellera l’augmentation de capital de 418 millions d’euros clôturée par Aedifica le mois dernier et destinée à refinancer partiellement une grosse acquisition au Royaume-Uni.

Cette semaine, coup sur coup, Retail Estates a annoncé le rachat de 56 immeubles commerciaux aux Pays-Bas pour 97 millions d’euros et Cofinimmo celui de 15 maisons de repos et de soins en Belgique pour 300 millions d’euros. Sans parler de l’investissement de 30 millions de Xior à Louvain dévoilé il y a 15 jours.

La course à la taille est le mode d’ordre dans ce secteur qui dispose désormais d’un nouvel outil de financement rapide et efficace déjà utilisé par les biotechs : l’augmentation de capital sans droit de préférence suivi d’un placement privé . Il s'ajoute au dividende optionnel (actions ou cash) qui permet aux sociétés de renforcer leurs fonds propres.

Difficile dans ce contexte d'opérer un choix avisé en tant qu’investisseur particulier. L’offre est large, en plus. Sur Euronext Bruxelles, on compte une vingtaine d’entreprises immobilières , SIR ou pas.

Les favorites d'ING et celles à éviter

Pour vous aider dans vos réflexions, voici les recommandations et les objectifs de cours fixés par ING à une sélection d'actions de ce secteur. Cela concerne essentiellement la Belgique et les Pays-Bas mais on retrouve aussi des sociétés présentes en Espagne, en France et en Allemagne. Précisons qu’il manque dans cette liste quelques valeurs de choix en Belgique comme Aedifica, Xior ou encore Atenor.