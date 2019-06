Les avocats de Loyens & Loeff s'offrent une vaste terrasse avec vue sur le Cinquantenaire

Rénovation lourde certifiée

Mais Loyens & Loeff, soucieux de s’offrir une nouvelle carte de visite susceptible de fidéliser et d'attirer les talents, a poussé le bouchon plus loin: des choix stratégiques en faveur de matériaux écologiques et d’une gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie ont été planifiés lors de cette rénovation de fond en comble, pour permettre au quotidien le tri sélectif des déchets, l’élimination maximale des plastiques et un entretien sans apport de produits nocifs, remplacés par des bio-organismes.