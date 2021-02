Les bureaux toujours en tête de gondole des investisseurs immobiliers

Malgré la pandémie et le télétravail généralisé, les immeubles de bureaux restent la cible prioritaire des investisseurs pour les mois à venir. Le segment logistique et le résidentiel en bloc ont également la cote. L’immobilier commercial est mis sur la touche.

Le conseil en immobilier CBRE n’a pas tardé à prendre le pouls du marché en ce début d’année où le baromètre s’affole. Et le constat général, au terme d’une enquête détaillée menée auprès d’une cinquantaine d’investisseurs belges et internationaux de taille, est plutôt rassurant .

Pour l’année en cours en effet, les perspectives d’investissement global devraient rester soutenues sur le marché belge et atteindre la barre des 9 milliards d’euros, un nouveau plafond . 83% des participants se positionnant à l’achat et 17% à la vente .

Le bureau largement plébiscité

Autre surprise rassurante pour le secteur: malgré les effets de la pandémie et l’absence prolongée d’une bonne partie du personnel en entreprise, les immeubles de bureaux restent le produit préféré des investisseurs . Ceux-ci envisagent d’y dépenser pas moins de 4 milliards d’euros cette année , pour 4,8 milliards l’an dernier.

"La Belgique fait ici figure d’exception . Ailleurs en Europe, tous les marchés ou presque voient le volume d’investissement dans les bureaux baisser de 30 à 35%. Cela s’explique par le fait que les institutionnels (fonds de pension, assureurs, etc.) recherchent des baux long terme (18 ans) liés à l’inflation – une constante en Belgique – si possible négociés avec des occupants publics, ce qui représente encore 45% du marché locatif dans notre pays", indique Alexander van Ravels. Il ajoute que les rendements offerts restent en outre supérieurs à Bruxelles par rapport aux autres capitales européennes .

Le résidentiel a toujours la cote

A contrario, le segment commercial est massivement boudé : une majorité d’investisseurs tancent négativement les centres commerciaux et les rues commerçantes, devenues trop chères et trop peu recherchées par les locataires pour l’instant (voir tableau ci-dessous).

"Concernant le résidentiel, les paramètres attractifs sont déjà connus: avec la montée en puissance de l’habitat urbain groupé et la perte d’intérêt de la notion de propriété aux yeux d’une part croissante de la population, la demande restera soutenue. En outre, pour l’acheteur institutionnel, le résidentiel offre encore de belles perspectives de plus-value à la revente et ses rendements nets – de 3.25 à 3.5% - rivalisent désormais avec d’autres classes d’actifs dont la revente est devenue bien plus hypothétique", précise l’expert.