Les bureaux ucclois d'AstraZeneca convertis en résidences

Les anciens bureaux d’AstraZeneca et de Therabel feront place à un quartier résidentiel. Le masterplan est piloté par le bureau de l’ex-bouwmeester Leo Van Broeck.

Situés à proximité de la gare de Calevoet, un quartier en pleine reconversion, les anciens bureaux de Therabel et d’AstraZeneca céderont bientôt la place à un nouveau quartier résidentiel arboré.

Pour la réalisation de ce projet, les promoteurs immobiliers Cores, Life et Miix ont réalisé un masterplan proposant un projet immobilier mixte composé de 250 appartements, penthouses et d’autres fonctions comme une crèche et des surfaces destinées aux professions libérales.