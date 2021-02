Les clés du succès d'un poids lourd des maisons de repos

Une niche en croissance, une diversification géographique et un vaste éventail de locataires ont séduit Berenberg qui conseille d'acheter l'action Aedifica.

Après ING et Morgan Stanley , fin janvier, c’est au tour de Berenberg d’entamer le suivi d’ Aedifica avec un conseil d’achat. Son objectif de cours s’élève à 119 euros, contre 115 euros pour ING et 110 euros pour Morgan Stanley.

À l’attention de ceux qui ne connaîtraient pas cette société immobilière réglementée (SIR) reprise dans le Bel 20, signalons que son domaine d’expertise se situe dans les soins de santé - et, plus particulièrement, les maisons de repos qui constituent le gros de son activité-, mais aussi dans les crèches.

"Aedifica est le plus grand groupe immobilier européen axé uniquement sur les soins de santé avec un portefeuille en croissance constante ces dernières années."

Géographiquement, son portefeuille est réparti entre la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande et les Pays-Bas. Il compte au total 473 établissements offrant de la place pour 33.000 résidents . Quant à la rentabilité, elle s’élève à 5,8% avec des revenus locatifs annuels de 193 millions d’euros. Enfin, la durée moyenne pondérée des contrats de location atteint 20 ans environ , avec un taux d’occupation de 100%.

3,5 milliards d'euros

"Aedifica est le plus grand groupe immobilier européen axé uniquement sur les soins de santé avec un portefeuille en croissance constante ces dernières années atteignant 3,5 milliards d’euros en septembre ", résume Kai Klose . L’analyste de Berenberg s’attend à une poursuite de l’expansion géographique de la SIR qui devrait continuer sa politique de large diversification des exploitants.

Aedifica n’est, en effet, que le propriétaire des immeubles qui sont loués à des opérateurs comme Korian , Colisee ou Orpea pour citer les plus connus. La SIR compte au total 200 locataires, dont aucun ne dépasse les 15% de son parc immobilier.

Optimiste sur les fondamentaux

En se penchant sur le cas de la Belgique, où le groupe est actuellement le plus implanté, il relève qu’Eurostat s’attend à voir la population des personnes âgées de 80 ans et plus atteindre le nombre de 790.000 en 2030, contre 610.000 pour l'instant. Étant donné l’offre existante de 146.000 lits, il évalue à 2.500 places les besoins annuels supplémentaires à partir de 2025.