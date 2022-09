Les constructeurs misent sur les alternatives aux énergies fossiles

Toutes les nouvelles constructions de l’entreprise de construction Batico seront équipées de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur. D'autres poussent aussi.

L'entreprise liégeoise Batico prévoit dorénavant dans ses nouveaux projets une installation de base - 24 panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur – qui couvrirait la consommation électrique et les besoins en chauffage d’un ménage de 4 personnes ayant opté pour une maison neuve (trois façades) répondant aux normes actuelles Q-Zen imposées par la Région wallonne. La facture finale d’énergie serait alors réduite au montant plancher incompressible (redevance et tarif prosumer) réclamé par les distributeurs, soit 70 euros par mois au lieu de 350 euros – actuellement – si l'on se chauffe au gaz naturel.

10 kva Les futures constructions seront toutes dotées d’une installation produisant environ 10 kVA, couvrant la consommation électrique moyenne d'un ménage.

"Les prix du mazout et du gaz poussent de plus en plus de familles à chercher des alternatives pour chauffer leur habitation. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre les devants vu le climat d’insécurité très angoissant pour nos clients", motive Georges Corman, le patron de Batico.

Les futures constructions seront toutes dotées d’une installation produisant environ 10 kVA et couvrant la consommation électrique moyenne d’un ménage (3.500 à 4.000 kWh), le reste étant destiné au fonctionnement de la pompe à chaleur. Selon Batico, le fait que la Flandre ait déjà annoncé l’interdiction de nouveaux raccordements au gaz naturel à partir de 2025 montre que les pouvoirs publics souhaitent accélérer la transition. "La Wallonie s’inspirera de cette politique un jour ou l’autre. Autant s’y préparer", conclut le patron.

Bémols de taille

Chez TP Home, on dit également pousser ce type d’installation dans les offres standard si le candidat acheteur est ouvert à l'idée. Mais on met en garde: il faut encore inclure, dans le système, la production d’eau chaude sanitaire, grande consommatrice d’électricité, ou ajouter une alternative, à énergie solaire thermique, par exemple.

Vue en plein écran Si les panneaux photovoltaïques ont fonctionné à plein régime cet été, encore faudra-t-il pouvoir compter sur eux en plein hiver, par temps couvert, pour ne pas voir s'affoler à nouveau le compteur électrique dans le mauvais sens. ©Shutterstock

"Il faudra vérifier la production promise sur papier en hiver, par temps couvert, lorsque le chauffage et l'éclairage seront très sollicités." Renaud Wéris Chauffagiste