Les coûts de construction en Belgique en hausse de 8% en un an

L’International Construction Costs Index 2021 classe désormais Bruxelles au huitième rang des capitales européennes les plus chères en matière de construction.

En Belgique, les coûts de construction ont considérablement augmenté l’an dernier. La plupart des professionnels tiraient déjà la sonnette d’alarme. Le bureau international de conseil et de conception Arcadis , qui vient de publier son index annuel comparant les prix dans 100 métropoles mondiales, confirme cette surchauffe.

À Bruxelles, ce surcoût atteint 8% en un an, faisant de la capitale belge la 8e plus chère d’Europe à ce niveau , devant Berlin (9), Amsterdam (11), Rome (12), Lisbonne (18), Madrid (22) ou Athènes (25).

Selon Arcadis, cette augmentation, qui réduit l’accès à la propriété pour les moins fortunés, est due à quatre facteurs: l’obligation de construire des bâtiments neutres en énergie, l’inflation, des matériaux de construction et des coûts salariaux plus chers depuis le confinement. Bruxelles se classe désormais au 32e rang mondial. Genève, Londres et Copenhague sont les villes où le coût de la construction atteint des sommets.