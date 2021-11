Les grands magasins britanniques en voie d'extinction

Partie intégrante de la culture consumériste anglo-saxonne, le shopping physique traverse une crise sans précédent, que la pandémie a un peu plus aggravée.

Outre-Manche, les cathédrales de la consommation sonnent de plus en plus creux. Voire disparaissent définitivement. Les chiffres de fermetures de grands magasins donnent le vertige: selon le promoteur immobilier Costar, 83% des 467 "department stores" du segment intermédiaire ont baissé leurs rideaux depuis 2016. Il n'en reste plus que 79.

L'étude porte sur tous les sites opérés par Beales, BHS, Debenhams, Dunnes, House of Fraser et John Lewis. Les fermetures de BHS (dès 2016) et Debenhams, l'an dernier, ont entraîné dans leur chute des milliers de boutiques. Cette étude-choc ne représente qu'une partie de la réalité de l'ensemble des grands magasins britanniques, puisqu'elle n'inclut pas, par exemple, le modèle hybride de Marks & Spencer, ou le très prestigieux magasin Harrods, au cœur de Londres.

Mais la crise a été un tsunami pour l'ensemble du secteur du retail.

Les immenses centres commerciaux situés en périphérie des villes n'y ont pas échappé. Westfield, qui avait lancé en grande pompe le plus vaste shopping centre d'Europe à l'ouest de Londres en 2008, vient de voir faire faillite 62 des 758 magasins et boutiques qui louent ses espaces.

La crise est profonde. Elle est moins celle du modèle de ces grands complexes dédiés au plaisir et à la consommation que celle du shopping physique en général. L'effondrement avait commencé bien avant la pandémie, au fil de l'explosion du m-commerce (mobile commerce, en anglais), depuis l'apparition des smartphones à la fin des années 2000. Mais différents facteurs plus structurels ont compliqué la donne, comme les coûts d'exploitation très élevés (loyer commercial, taxe professionnelle, taxes salariales) et les faibles marges avec des produits importés, particulièrement dans le secteur de la mode.

La pandémie a été le coup de grâce

"Les six prochains mois seraient à quitte ou double pour beaucoup", estime Lisa Hooker, analyste chez PwC, qui a sondé plus de 200.000 magasins appartenant à de grandes enseignes. Les défis de ce second semestre sont "le retour de la taxe professionnelle ('business rates'), la fin de la prise en charge par l'État du chômage partiel, la renégociation des retards de loyers, ainsi que les incertitudes sur de nouveaux confinements potentiels, la mise en place de pass sanitaires ou d'autres restrictions."

La crise pandémique entraîne également une mutation spectaculaire des modes de déplacement, avec une vague de départs de travailleurs urbains vers les campagnes ou les villes moyennes, qui se traduit par une forte hausse des prix de l'immobilier suburbain ou rural. Ainsi, selon PwC, c'est dans les centres-ville que l'on compte le plus grand nombre de fermetures de magasins (4,3% d'espaces ouverts en moins au premier semestre de 2021, soit deux fois plus que dans les villages et une fois et demi plus que dans les petites villes de banlieue).

"Des complexes résidentiels, universitaires et multi-usages vont progressivement remplacer ces sites." John Aslam Analyste, responsable de l'étude réalisée par Costar

Selon Costar, deux tiers des gigantesques espaces laissés vacants dans les grands magasins n'ont pas été redéveloppés. Des dizaines de milliers de mètres carrés d'espace sont désormais vacants au cœur des villes ou en périphérie, attendant une renaissance ou une reconversion. "Des complexes résidentiels, universitaires et multi-usages vont progressivement remplacer ces sites", assure l'analyste Jon Haslam, responsable de cette étude réalisée par Costar, qui voit dans cet effondrement commercial une "opportunité de redéveloppement et de régénération." Au risque d'endormir un peu plus le cœur des communautés, urbaines et périurbaines.