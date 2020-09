Les gros projets émergent enfin avenue Louise, décidément en plein lifting

Tout au bout de l'avenue Louise, côté Cambre, un projet de démolition partielle et reconstruction qui se verra et qu’on peut qualifier de nécessaire - tant l’immeuble actuel a mal vieilli - sort enfin du bois (fermé). Et c'est le nouveau propriétaire, le gestionnaire allemand de fonds immobiliers Union Investment, qui a mis fin août le dossier à l’enquête publique.