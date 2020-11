"Les loyers commerciaux chutent de 20 à 40%"

Ces trente dernières années, les loyers commerciaux n’avaient pratiquement jamais cessé de progresser, même s’ils étaient déjà sous pression avant la crise du coronavirus en raison de la montée en puissance de l’e-commerce. Cette pression a été décuplée par la pandémie . "Si certaines localisations résistent encore relativement bien, dans de nombreux quartiers commerçants, les chutes des loyers de 20, 30 et 40% sont plutôt la règle que l’exception", avance John Collin (CBRE). Il observe cependant de grandes disparités entre les villes.

"Le secteur de la mode ne semble plus être en état de reprendre le rôle de locomotive qu’il exerçait auparavant."

Jean Baheux (Cushman & Wakefield) souligne que ce sont surtout les grandes surfaces qui sont les plus touchées. Peu de nouveaux candidats se présentent pour "remplir" ces grands espaces vides. Et les grandes chaînes se montrent aussi très agressives en amenant les bailleurs à leur concéder des conditions beaucoup plus favorables.