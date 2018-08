Les loyers commerciaux piquent du nez dans les rues et les shoppings

Comme un couperet. La "Retail Apocalypse" poursuit ses ravages et cela ne fait, selon certains observateurs, que commencer tant la mutation de fond entamée laissera des victimes sur le trottoir . "Parmi les grandes faillites du 1 er semestre 2018, la majeure partie concerne le retail, qui est le secteur le plus lourdement touché dans le monde" , titrait mardi le spécialiste belge des enseignes, RetailDetail, qui renvoie à l’étude récente de l’assureur-crédit Euler Hermes.

La cause la plus tangible de cette grande braderie d’été selon C&W: la montée en force de l’e-commerce, qui ne cesse de raboter les marges des magasins physiques. Quand un de ces derniers est remis sur le marché, il y a de moins en moins de candidats pour reprendre les clés et peu d’enseignes étendent pour l’instant leur offre sur le marché belge.