Les murs d’Actiris changent à nouveau de main

Construite en 1976 et profondément rénovée en 2016, la tour bruxelloise plantée non loin de la place Madou comprend 30 étages de bureaux loués entièrement à Actiris, l’Office régional de l’Emploi. Le bail locatif résiduel affiche encore 21 ans au compteur, ce qui place l’actif immobilier dans les radars des investisseurs internationaux à la recherche de placements sûrs et durables.