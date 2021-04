Les murs d'Uniqlo rachetés par un investisseur français

Porte de Namur à Ixelles, l’Elite House vient d'être vendue à un investisseur institutionnel français pour plus de 50 millions d'euros.

Le complexe d’inspiration Art Deco qui ouvre désormais la chaussée d’Ixelles réaménagée, a été entièrement rénové par le propriétaire et livré l’an dernier , après trois ans de travaux. L’ensemble comprend aujourd’hui 3.600 m² de commerces, 3.200 m² de bureaux et quelques unités résidentielles.

Depuis, les équipes du conseil en immobilier Cushman & Wakefield ont entièrement finalisé les contrats de location des murs à AXA Belgium, Basic-Fit et Uniqlo, qui y a installé l’an dernier, entre deux confinements, son flagship store bruxellois sur 2.300 m² (au rez-de-chaussée et au sous-sol). Basic-Fit dispos, pour sa part, d'un accès direct séparé et sécurisé à ses 1.300 m² d'espaces de remise en forme.