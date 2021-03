Les murs du Trademart s'animent à l’heure du confinement

Plus de 50 fabricants, grossistes et designers, présenteront sur un espace dédié les dernières tendances en matière d’aménagement intérieur. Détaillants et professionnels y auront accès à 7.500 m² d'articles, disponibles en stock. Selon Paul Brouns, le directeur de projets, c’est une première sur le marché belge: "Les acheteurs recherchent par tous les moyens à limiter les stocks et les risques. Nous apportons une réponse adaptée aux besoins changeants du marché".