Les prix de l'immobilier flamand ont augmenté 4 fois plus vite que l'inflation

Pour la première fois en 10 ans, les prix des habitations en Flandre ont augmenté quatre fois plus vite que l'inflation , selon un baromètre immobilier publié jeudi par la société ERA et l'université KU Leuven.

Les prix (maisons et appartements) ont connu une hausse de 3,52% l'an dernier, pour une inflation mesurée à 0,76%. Les centres-villes les plus onéreux sont ceux de Louvain, Anvers et Bruges, les moins chers étant à Genk, Roulers et Courtrai, selon ce baromètre qui analyse le marché immobilier flamand des 15 dernières années sur la base des chiffres de quelque 60.000 transactions d'agents immobiliers ERA.