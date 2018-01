Les prix et le nombre d'investisseurs toujours en hausse sur le marché résidentiel

Le dernier indice trimestriel Trevi de 2017 s’affiche toujours à la hausse, à 113,81 points, et conforte les tendances pressenties: 2017 est un bon cru et a démontré la maturité du marché belge, avec un équilibre satisfaisant entre offre et demande. Un équilibre qu'il serait bon de contrôler via un observatoire indépendant, selon Trevi.