Les tours WTC redessinées, futur QG de la Communauté flamande

Selon plusieurs sources, c’est le projet WTC de Befimmo qui tiendrait la corde pour héberger le deuxième Centre administratif flamand (VAC II) dans le quartier Nord de Bruxelles.

La Communauté flamande a clôturé il y a deux mois déjà la procédure d’appel à candidatures pour choisir un deuxième centre administratif flamand (VAC) dans le quartier Nord de Bruxelles. L’appel lancé - un des plus importants de ces dernières années - concerne un immeuble de bureaux de 67.000 m² hors sol et stipule qu’il doit impérativement se situer dans un rayon d’un kilomètre autour du rond-point de l’avenue Roi Albert II et de la rue Simon Bolivar, non loin de la Gare du Nord.

Celui-ci doit être disponible courant 2023 et sera pris en location via un bail de 18 ans ferme. A cette date, il accueillera les services flamands dispersés dans les immeubles Ellipse, Comte de Ferraris et Immo-Arenberg.

Trois en lice

Au terme de la procédure d’appel, trois candidats restaient en lice pour recevoir le cahier des charges détaillé: Extensa (Groupe AvH), avec un projet localisé sur le site de Tour & Taxis, AXA IM Real Assets avec le Centre de Communication Nord (CCN) rénové et Befimmo, avec son projet de rénovation des tours WTC I et II, qui dominent depuis 45 ans le "Petit Manhattan" bruxellois. C’est ce dernier qui aurait finalement le plus de chances d’emporter le marché, avec un score largement supérieur aux deux projets concurrents.

Befimmo a bien confirmé, e lundi matin, que son projet ZIN, remplaçant les actuelles tours WTC I et II dans le quartier Nord à Bruxelles, participe à la procédure de marché public de travaux lancée par la Vlaamse Overheid en 2017.

Pour s’aligner sur le timing de la Communauté flamande, le spécialiste belge de l’immobilier de bureau (qui possédait historiquement l’entièreté de la Tour II du WTC) a d’abord patiemment racheté les parts détenues par les copropriétaires de la Tour I. Fin 2018, la tour WTC II était vidée de ses derniers locataires.Parallèlement, ses dirigeants ont planché sur un redéveloppement global de l’espace (+/- 110.000 m²) avec le bureau d’architectes Jaspers-Eyers.

Multifonctionnel

La SIR belge a ensuite lancé un appel à projets en partenariat avec le Maître architecte bruxellois Kristiaan Borret. Une seconde équipe de concepteurs a alors été désignée: il s’agit du bureau belge 51N4E, fondé par Peter Swinnen, et de l’agence parisienne AUC.

Baptisé ZIN pour l’instant, le nouvel ensemble qui devrait accueillir le VAC II dès 2023 si nos informations sont confirmées, sera un vrai quartier de ville réparti sur cinq volumes. Il offrira non seulement des espaces de bureaux complémentaires (plus de la moitié de la surface), mais aussi 127 appartements et des espaces commerciaux et de coworking, autour d’un immense atrium-serre. Le point le plus élevé culminera à 110 mètres de haut.