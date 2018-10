Les ventes de biens immobiliers en ligne décollent

En théorie, l’initiative lancée par la Fédération des Notaires de mettre en vente des biens immobiliers en ligne tombait sous le sens. Pourtant, ils étaient nombreux - même et peut-être surtout au sein de la gilde notariale - à être sceptiques par rapport à cette seconde tentative visant à centraliser et virtualiser les inamovibles ventes publiques, véritable ‘messe’ profane ayant traversé les siècles avec ses rituels, surtout dans les coins les plus reculés du pays.

"Depuis que la Cour de cassation a clairement établi que les notaires étaient les seuls à pouvoir commercialiser en vente publique les biens immobiliers, notre fédération a massivement investi dans un système informatisé sécurisé qui tienne compte de tous les aspects de ce type de procédure, dont la confidentialité et la sécurisation des transactions. C’est vrai qu’il y a 25 ans encore, les ventes notariales étaient une actualité locale incontournable dans la vie des villages. On faisait salle comble et cela se terminait souvent aux petites heures. Mais aujourd’hui, le monde a changé. Tout le monde court ; de moins en moins de gens ont l’occasion de prendre congé pour –éventuellement- devenir propriétaires s’ils emportent la mise. On se retrouve parfois, si on organise la vente en journée, avec une poignée de personnes. Et si on le fait en soirée, on n’a souvent plus accès aux services nécessaires pour vérifier la solvabilité d’une offre avant d’adjuger", motive Pierre Cottin, notaire (de père en fils) à Vielsalm.