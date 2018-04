Les ventes publiques immo bientôt accessibles en ligne

Il sera bientôt possible de faire une offre en ligne sur des logements proposés en vente publique sans être présent physiquement dans la salle d'enchères.

On avait déjà les sites de ventes publiques en ligne. Bientôt, le procédé va s'étendre: "Via Immovlan, les chasseurs immobiliers auront accès à tous les biens destinés à une vente publique. Si un bien les intéresse, il leur suffira de cliquer sur un bouton pour être redirigé vers une plateforme spécifique à laquelle ils devront se connecter pour pouvoir faire une offre" explique Eric Spitzer, CEO d'Immovlan, qui offrira ce service.

Premiers tests en mai. Et le service devrait être accessible en septembre .

Nous estimons que, d’ici 2019, cinq mille biens devraient pouvoir être vendus aux enchères en ligne; ensuite, ce nombre devrait aller croissant. Ainsi, nous offrons beaucoup plus de possibilités aux chasseurs immobiliers de trouver le logement idéal.

Une séance est toujours organisée dans une salle

Les candidats ne devront prochainement plus être présents en chair et en os dans la salle pour pouvoir faire une offre

Le notaire attribue à l’issue de la séance, pourvu que le propriétaire soit d’accord, le bien ou le terrain au candidat-acheteur qui a fait l’offre la plus élevée