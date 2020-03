Les visites de biens immobiliers désormais interdites pour tout le monde

Ces derniers jours, les médias ont relayé l’information selon laquelle les particuliers auraient toujours le droit de vendre leur bien et d’organiser des visites. En somme, la règle serait différente selon qu’on soit un particulier ou un professionnel. Une situation inacceptable pour les professionnels du secteur.

Pour les courtiers professionnels, désormais au chômage technique dans la plupart des cas, il était crucial que particuliers et professionnels soient logés à même enseigne et soumis aux mêmes interdictions. C'est désormais le cas. Dans la liste des questions-réponses du centre de crise, l’information a été clarifiée. A la question "Les activités liées au marché du logement (telles que les visites à domicile par des agents immobiliers, le contrôle de la régie foncière communale, etc.) peuvent-elles encore avoir lieu ?", il est clairement répondu depuis plusieurs jours déjà: "Non, les procédures de vente actuellement en cours peuvent se poursuivre, mais aucune nouvelle vente ne peut être organisée."

Cette interdiction s’applique donc désormais à tout le monde: particulier, comme agent immobilier ou notaire. Du côté de l’IPI, la fédération nationale des courtiers et syndics immobiliers, on se dit est satisfait de cette réponse claire formulée par le Centre de crise. "Il était crucial qu'il y ait une interdiction totale afin de combattre le virus, car lors d’une visite de bien classique, on entre forcément en contact avec d'autres personnes; sans oublier qu’il s’agit en outre d’un déplacement non essentiel", réagit Nicolas Watillon, le vice-président de l’IPI.

Et les autres déplacements ?

Selon l’IPI, de manière logique, aucun déplacement sur le terrain pour des nouvelles visites virtuelles de biens, prises de mesures, de photos, des estimations et/ou expertises n'est autorisé. "Quant aux états des lieux d’entrée et de sortie de location, nous attendons toujours la position du centre de crise fédéral", indique-t-on à l’IPI, où l’on précise que les dernières questions posées au centre de crise reçoivent rapidement réponse. "L’information évolue de jour en jour. Et nous faisons notre possible pour la relayer directement aux intéressés", insiste encore l’Institut professionnel soumis à un flot ininterrompu de questions ces derniers jours.

