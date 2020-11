Lockdown et paiement du loyer commercial: le royaume de l’incertitude se morcelle

"La période de fin d'année est cruciale pour nous", alertent les principales fédérations de la sphère immobilière (UPSI, BLSC) et commerciale belges (Comeos, RFB), appelant les autorités à agir d’urgence "afin d'éviter des conséquences socio-économiques structurelles" et pointant que les magasins rouvrent dans une semaine chez nos voisins français. Les fédérations exigent en outre une flexibilité maximale de l’exploitation des commerces en décembre et janvier prochains pour disperser autant que possible les clients.