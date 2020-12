Marc Coucke entre au capital du promoteur Immobel

Via sa société Alychlo, Marc Coucke a acquis 100.000 actions du promoteur immobilier Immobel.

L’homme d’affaires flamand Marc Coucke actionnaire, entre autres, d’ Anderlecht , de Mithra et de Pairi Daiza vient de faire son entrée dans le capital d’ Immobel .

Ce fonds, actuellement en phase de création, sera mis en place afin d’offrir la possibilité à des investisseurs institutionnels et qualifiés d’investir conjointement avec Immobel dans le développement d’immeubles de bureaux durables et modernes à Bruxelles et à Luxembourg signale le promoteur.