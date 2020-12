Marc Coucke va investir dans l'immobilier bruxellois

En plus d'une entrée dans le capital d'Immobel, Marc Coucke va investir 10 millions d'euros dans un fonds créé par cette dernière qui sera orienté sur l'immobilier à Bruxelles et au Luxembourg.

C’est un investisseur que l’on ne présente plus qu ’Immobel a attiré dans son tour de table. Via sa société d’investissement Alychlo , Marc Coucke a décidé de placer quelques billes dans le capital du développeur immobilier. A son niveau, cela reste un placement relativement modeste puisqu’il a acquis 100.000 actions de trésorerie d’Immobel, représentant environ 1% du capital , au prix unitaire de 64,4 euros , soit un seuil très proche du cours du jour où la transaction a été bouclée. Après ce deal, la société dirigée par Marnix Galle possède encore 282.527 actions propres (2,8% du capital).

Quid du solde?

Que va faire le promoteur avec le solde des actions qu’il possède encore? La vente des titres à Marc Coucke a suivi l’annonce par Immobel du lancement du fonds BeLux Office Development Fund destiné à des intervenants qualifiés et institutionnels remarquent Joachim Vansanten et Wido Jongman de KBC Securities ("acheter" ; 80 euros). "Cela peut être une indication que l’intérêt des investisseurs est réel. Après le placement privé des 800.000 titres, cela peut aussi donner à penser que la société envisage la vente du solde des actions propres."

Nouveau fonds

En plus d’une prise de participation dans le capital d’Immobel, Marc Coucke s’est engagé à investir un montant de 10 millions d'euros dans le nouveau fonds qui est actuellement en phase de création. Ce véhicule permettra d’investir dans le développement de bureaux durables et modernes à Bruxelles et au Luxembourg. Son premier actif sera le siège de Total qui se situe dans le quartier européen. Il est question de rénover les ¾ du complexe immobilier de plus de 25.000 m² ainsi que la façade et cela en réutilisant un maximum de matériaux.