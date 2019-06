Marrakech revient dans le radar des investisseurs immobiliers belges

Niche sécurisée

Loin du bruit et de la Fureur de vivre

Cop 22, pacte de l’ONU sur les migrations, festival du cinéma, du rire, grand prix Formule E, marathon… Il ne se passe plus un week-end sans que Marrakech attire les regards du monde entier. Positivement, en élargissant les horizons culturels et l’offre hôtelière beaucoup moins fermée ici que dans certaines villes voisines, plus rétives à l’arrivée de touristes parfois différents, bruyants ou exigeants.

Mais il suffit d’un attentat, d’un enlèvement exposé par les médias internationaux pour que ce pouvoir d’attraction mondial soit réduit en éclats. On a pu le vérifier après l’attentat de la place Jemaa el-Fna en 2011, l’enlèvement meurtrier de deux touristes en 2018 ou même une fusillade entre locaux un an plus tôt.

Ici plus qu’ailleurs, le moindre règlement de comptes fait boule de neige. Et même si Marrakech affiche un taux de mortalité largement inférieur à la plupart des capitales occidentales, tout fait divers y acquiert une résonance décuplée auprès des médias étrangers.

Si cette résonance ne dure qu’un moment, l’acheteur averti y réfléchit aujourd’hui à deux fois avant d’engager ses proches dans la durée sur un terrain étranger. Alors il limite au maximum le risque. Ainsi, nombre d’investisseurs européens qui apprécient Marrakech et ses quartiers se sont-ils peu à peu détournés du centre-ville, de ses zones historiques bruyantes et congestionnées par le trafic croissant, où les riads à retaper sont vendus hors de prix. Ils privilégient plutôt les quartiers extérieurs, plus calmes, plus sécurisés. Quitte à payer le prix fort pour tenter d’offrir cette sécurité à leurs proches.