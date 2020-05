Matexi dit pouvoir rattraper le temps perdu

Depuis janvier, Matexi dit avoir vendu environ 500 maisons et appartements et 35 terrains à bâtir. "Malgré la pandémie, nous avons encore pu finaliser la vente de nombreuses maisons en mars. Mais à partir du mois d’avril, l’impact sur nos chiffres de vente s’est de plus en plus fait sentir. Alors que nous vendons normalement environ 40 maisons par semaine, ce chiffre est tombé à 13 par semaine. Cependant, nous voulons rattraper les ventes et le chiffres d’affaires perdus. Concrètement, nous parlons de 120 ventes et de 100 réceptions de travaux gelées au total", explique Philip Goris, CFO de Matexi.