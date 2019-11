Matexi redonnera vie au site du charbonnage du Hasard à Cheratte

Défense orale

Pour rappel, le foncier concerné est inscrit au périmètre de rénovation urbaine (SAR) et a été dépollué avant sa mise sur le marché. Il est stratégiquement localisé, à l’embranchement des autoroutes E25 et E40, juste à côté de la Cité Jardin, de la darse et d’une salle omnisports. Pour fédérer les riverains du site, les vendeurs publics avaient promis de valider un projet offrant des retombées positives sur le quartier existant, en permettant l’accueil de nouveaux habitants, de visiteurs ou d’usagers du site depuis l’extérieur du village. La Ville de Visé, venderesse d’une assise foncière de quelque 29.000 m², s’en est réservé 10% pour développer un projet urbain complémentaire des projets privés retenus ce vendredi. Celui-ci sera relié par une passerelle à la propriété limitrophe appartenant à l’intercommunale SPI, sur laquelle se situent les bâtiments classés (visibles au centre et à droite dans l’image, avec la passerelle).

Demandez le programme

Aux premières nouvelles, tous les membres du jury - Fonctionnaire délégué, patrimoine wallon, commune de Visé et SPI - étaient unanimes pour désigner le lauréat et le projet signé par les bureaux d’architectures Altiplan, B.A.G. & Menzel accompagnés d’Artesia, Radiance et Communa, avec une mention toute particulière pour la gestion des abords du site patrimonial, bien mis en valeur. Dans le programme porté par Matexi, on trouve 80 maisons (10 typologies différentes) et 32 appartements (1 chambres, 2 et 3 chambres), des activités horeca, uun espace de coworking et du commerce. Tout cela réuni autour d'un élément structurant: la place centrale créant le lien avec le coté patrimonial et la tour malakov, connu de tous les Liégeois... d'un certain âge. Au-delà de cet épicentre de quartier nouveau, on trouvera aussi des venelles cyclo-piétonnes, des espaces verts partagés, de l’habitat en phase avec la cité jardin et intégrée dans le bâti historique existant reconverti. Un merlon vert avec plantations sera aussi créé entre la ligne de chemin de fer, l’arret de gare et le nouveau quartier. Au total, le site offrira au final plus de 22.000m² d’espaces verts sur les 4 hectares disponibles.