Matonge, épicentre bruxellois à dimension humaine et à haut potentiel commercial

A l’image du continent africain, certains le snobent. Mais ceux qui connaissent Matonge de l’intérieur pressentent son potentiel et sa spécificité uniques entre les quartiers cossus du haut de la capitale.

Dans le haut de la capitale, le nouveau piétonnier de la chaussée d’Ixelles, bien plus mesuré et partagé que celui du bas de la ville, prend peu à peu ses marques. Entre la Porte de Namur et la place Flagey, piétons et vélos se sont réapproprié l’espace progressivement repris à la voiture. Puis est tombée la chape de plomb de la pandémie, frappant ici comme ailleurs de plein fouet le commerce de rue. Depuis le début du mois de décembre, les volets givrés des magasins jugés non essentiels ont peu à peu rouvert leurs vitrines à la veille des fêtes, rendant, là où c’est possible, une allure semi-normale à l’artère endormie depuis des mois.

Non loin de là, à l’entrée de la chaussée de Wavre, Matonge, le plus important quartier commercial et associatif africain de la capitale, affiche toujours, devant comme derrière les vitrines, une humeur intemporelle propre à son microclimat unique. Situé sur la commune d’Ixelles, il tire - on le sait trop peu - son nom d’un quartier de Kinshasa situé sur la commune de Kalamu (ex-Camp Renkin).

Lire aussi | Le virus héréditaire de la brique

Quant à son origine, elle remonte aux années 1950 et à la création de la Maisaf, la «Maison Africaine», lieu de rencontre des Africains et résidence universitaire des étudiants congolais à qui la Belgique avait octroyé des bourses d’études. Aujourd’hui carrefour bruxellois de l’élégance africaine, Matonge attire tous les amoureux de l’Afrique noire et brasse les nationalités, les parfums, les épices et les couleurs.

A l’angle avec la chaussée voisine, sur le parvis de la boutique Orange, les livreurs à vélo taillent une bavette en attendant les commandes. Et à deux coups de pédale, les nombreux cafés, salons de coiffure ou de beauté restés désespérément fermés depuis des mois ont malgré tout continué à afficher leurs couleurs entre les échoppes de légumes et de fruits exotiques toujours animées.

Le Baron noir

Un peu plus loin, derrière la façade en arc de cercle du cinéma Vendôme, une porte n’a pas cessé de battre sur le coin de la petite galerie commerçante de la Porte de Namur. C’est celle de l’agence de voyage locale, Espace Voyages International, dont la destination cible est l’Afrique noire.

Vue en plein écran Lokman Sever, fondateur et patron du réseau d'agences Espace Voyages devant la façade de sa boutique, à l'entrée de la galerie qui lui appartient. ©Kristof Vadino

Au milieu des fauteuils d’avion fatigués où les clients font un brin de causette, le patron est comme un poisson dans l’eau. Larges bretelles tendues sur son pantalon bariolé, il a l’air plus africain que ses clients. Lokman Sever, le commandant de bord, est pourtant d’origine turque. "Mais je m’entends bien avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, d’où qu’ils viennent, si leur cœur est ouvert!", insiste-t-il bruyamment derrière son masque.

Sans en avoir l’air, la société familiale est - avec ses 10 points de vente (dont 4 sous franchise) et un chiffre d’affaires (2019) dépassant 25 millions d’euros - le n°1 européen du ticketing vers l’Afrique noire. Sur le marché belge, il se classe juste derrière les intouchables BCD Travel, Carlson-Wagonlit et AmEx, au pied du podium des plus importants pourvoyeurs de billets d’avion du pays.

La pandémie aurait d’ailleurs, selon le patron, encore renforcé ses parts de marché relatives: "On a subi une baisse du volume d’activités de l’ordre de 40%; mais comparativement à nos concurrents, qui sont à -80% pour la plupart, on s’en sort plutôt pas mal…", constate-t-il, sans se réjouir pour autant de cet état des lieux.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

La botte secrète de Lokman Sever est simple, quand il la résume: "90% des billets que nous éditons remplissent les avions de la compagnie Brussels Airlines vers l’Afrique noire. Et notre clientèle africaine, qui retourne rarement les mains vides dans sa famille, est très sensible à la manière dont nous gérons ses bagages… Mon autre atout pour fidéliser nos clients sur le long terme est de leur faire crédit: ils réservent leurs billets longtemps à l’avance, paient un acompte et versent tous les mois une partie de la facture totale, jusqu’à la date limite d’annulation. Cela crée une relation de confiance mutuelle qu’il faut pouvoir gérer, bien sûr…». Cette recette, il l’applique également dans sa boutique de la chaussée d’Alsemberg à Saint-Gilles, rapidement devenue l’adresse bruxelloise pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, Brésil en tête.

Porte de Namur! Porte de l’Amour?

Quand on lui demande qui a inspiré son sens commercial, le patron cite tout de go Maurice Sierzant, d’ailleurs quasi voisin avec une de ses nombreuses propriétés (immobilière Sontag) sise au n°11 de la chaussée d’Ixelles. Louée à Undiz, on ne peut pas la rater: la façade jouxte, depuis 2002 déjà, la fresque colorée de Chéri Samba intitulée «Porte de Namur ! Porte de l’Amour ?».

"Maurice était un commerçant né. Il m’a mis le pied à l’étrier quand j’étais tout jeune. Je faisais le rabatteur pour lui, pour attirer les clients dans sa boutique de vêtements Dandy, alors logée rue Neuve. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Notamment qu’il ne faut pas semer là où tout le monde sème et qu’il vaut mieux être roi sur son propre marché que prince sur celui d’un autre", assène le vice-président de l’association des commerçants de Matonge.

"Ni mon fils ni ma fille ne veulent reprendre l'agence familiale, pourtant florissante..." Lokman Sever Patron de l'agence Espace Voyages

Aujourd’hui, celui-ci voudrait passer la main lentement à un investisseur tout en lui promettant de rester quelques années encore à bord pour lui passer les commandes. «Et pouvoir rendre tout ce que j’ai reçu de la vie, d’une autre manière. Ni mon fils, qui vit surtout à Londres, ni ma fille qui a fait sa vie à Istanbul, ne veulent reprendre l’agence familiale, pourtant florissante et leader sur ses marchés de niche. Des marchés d’ailleurs toujours en croissance, contrairement à ceux qui sont les plus courus par la concurrence internationale… A Saint-Gilles, notre point de vente fait vraiment un tabac sur les destinations aériennes ciblant l’Amérique du Sud», assure le patron.

Vue en plein écran Une des autres boutiques logées dans le portefeuille immobilier de la famille Sever. ©Kristof Vadino