Mégaprojet à l’enquête à proximité de la gare d’Arlon

220 appartements, un hôtel, des commerces, du bureau et des places de parking. C’est le copieux menu actuellement soumis par la société RegentInvest à la population arlonnaise.

Le développement immobilier mixte actuellement déposé sur la table du Collège communal d’Arlon par la société RegentInvest devrait sortir de terre l'an prochain sur un terrain de 3,5 hectares sis place des Fusillés, non loin de la gare. Il occupera une partie de l'espace longtemps occupé par la Cité administrative de l’État, dont une partie des murs a été mise en vente dès 2002. Cet ambitieux projet est déposé par la famille Jaspers (Jean-Michel et Laurent), mieux connue comme fondatrice d’un des plus gros bureaux d’architectes du pays.