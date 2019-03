Mestdagh diversifie ses activités en renforçant son bras immobilier

En proie, comme ses concurrents, à des difficultés structurelles sur son cœur de métier de la grande distribution, le groupe familial carolo mise toujours davantage sur sa filiale de promotion immobilière Equilis.

Active aujourd’hui dans 7 pays européens (Belgique, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Pologne et Luxembourg), la filiale de promotion immobilière du groupe wallon Mestdagh continue à aligner les projets en Wallonie et à Bruxelles. Des projets de plus en plus rapprochés dans le temps et diversifiés. "En devenant un acteur majeur du marché de l’immobilier, Equilis a écrit une nouvelle page de son histoire durant ces dix dernières années. Et nous confirmons dans les faits notre position d’acteur multi-expert en multipliant les projets mixtes", précisait récemment à Cannes, lors du dernier Mipim, Nadia Vrancken, la nouvelle CEO belge du groupe.

"Nous allons multiplier les projets mixtes." Nadia Vrancken CEO Equilis Belgium

Pour le prouver, elle y a passé en revue ses projets un par un, par ordre de livraison. Rien que sur le sol wallon, ce sont plus de 1.200 logements qui devraient sortir de terre d’ici trois ans. Et la Flandre est agalement dans les radars.

1. Seneffe, Les deux Ecluses

Vue en plein écran Seneffe ©Equilis

Au bord du vieux canal, Equilis réhabilite un ancien site industriel et crée un nouveau quartier d’habitations de 85 appartements (phase 1). Situés en pleine campagne, au bord de l’eau, les logements, du studio au penthouse, seront dotés d’une terrasse. "L’assainissement des sols a démarré et le chantier débutera dès l’été prochain pour une livraison début 2021. La commercialisation a débuté l’automne dernier et 65% des appartements sont vendus", précise Olivier Weets, le directeur du développement.

2. Braine-l’Alleud, Terra Nostra

à la limite communale avec Waterloo, Equilis développe actuellement un nouveau quartier durable dont la première phase livrera un ensemble de quatre immeubles comportant 44 appartements et 7 espaces pour des professions libérales. Baptisé Terra Nostra, ce projet s’articulera autour d’un maillage privilégiant la circulation douce, avec l’aménagement d’espaces verts et des cheminements cyclo-piétons. Un projet annexe est actuellement à l’étude pour développer une phase voisine. Le chantier débutera en septembre prochain.

3. Gosselies, pôle Home & Food

Vue en plein écran Gosselies ©Equilis

Le long de la N5, un nouveau pôle Home & Food de 10.000m² verra le jour tout prochainement à proximité d’un nouveau rond-point. La commercialisation des espaces Retail horeca et dédiés à la maison est en cours et la moitié des surfaces sont déjà en négociations avancées. Le chantier débute cet été également, pour une livraison, rapide, au printemps prochain.

4. Genval, Papeteries – 3e acte

Le site des anciennes papeteries de Genval s’est progressivement transformé – depuis près de 10 ans déjà – en quartier de ville offrant au total 390 logements, une résidence pour personnes âgées de 101 flats et 15.000 m² de commerces. La deuxième phase du projet (2.500m² de surfaces commerciales et de 97 appartements) est achevée. 33 logements plus haut de gamme étaient logés dans trois villas à appartements avec jardins privatifs en rez-de-chaussée et penthouses avec terrasses de 150 m². 100% des appartements sont vendus et livrés, mais quatre surfaces commerciales sur 10 restent vides. Le chantier de la 3e et dernière phase vient de démarrer. Au programme 132 (+24) unités de logements et 1.900 m² de commerces. 60% des appartements sont d’ores et déjà réservés.

5. Bruxelles, Trône 100

Equilis a acquis un immeuble de bureaux (8 niveaux) idéalement situé au 100 rue du Trône à Bruxelles. Ce bâtiment d’angle, devenu obsolète, sera entièrement rénové. La phase de démolition des aménagements intérieurs est en cours; le démarrage des travaux prévu avant l’été. La commercialisation vient de démarrer et battait déjà son plein lors du récent Mipim. Ce sera sans doute une clinique avancée du groupe hospitalier Chirec qui prendra ses quartiers au rez.

6. Perwez, L’Orée de Seumay

Le nouveau quartier urbain porté par Equilis aura pour nom l’Orée de Seumay. Il sera logé au nord de la ville et offrira une centaine de nouveaux logements, avec un accent particulier porté sur la mixité architecturale. Y sont programmés 62 maisons unifamiliales, 56 appartements mais également des espaces pour les professions libérales. Chaque logement sera personnalisable grâce à un vaste choix de typologies et de finitions sur mesure. Le dépôt des demandes de permis est prévu en mai prochain, pour un démarrage de chantier à l’été 2020 et une livraison des bâtiments deux ans plus tard.

7. Washbourg, quartier neuf

Vue en plein écran Arlon-Washbourg ©Equilis

En partenariat avec l’intercommunale Idelux, Equilis développera au nord d’Arlon un nouveau quartier mixte de 22 maisons et de 92 appartements répartis dans 4 immeubles. Espaces communs et potager partagé sont au programme. Les demandes de permis seront introduites avant l’été, pour un démarrage de chantier en septembre 2020 et une inauguration deux ans plus tard.

8. Marbehan, quartier mixte

Toujours avec Idelux, Equilis a réhabilité un site industriel sis à quelques minutes de la gare de Marbehan pour y développer un nouveau quartier verduré mixte intégrant 45 maisons unifamiliales, 13 logements kangourous, 62 appartements, une maison de repos (4.615m²) avec résidence service ou logements seniors et une surface commerciale (850 m²) sous enseigne Spar. Les demandes de permis, en cours d’élaboration, seront déposées fin 2019 pour un démarrage de chantier au printemps 2021.

9. Court-Saint-Etienne, Court Village II

Après la première phase du développement Court-Village qui a mené à bien la construction de 152 appartements, 7.800 m² de commerces et d’une crèche, et qui a été bouclée voici près de deux ans, la phase suivante, lancée sur un terrain dépollué de 9 hectares, prévoit la construction de 350 logements et de 8.600 m² d’espaces commerciaux, le tout phasé en trois étapes. La première devrait voir sortir de terre 215 logements.

10. Bouge, la sablière