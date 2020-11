Mesures de protection sur les chantiers: patrons et syndicats fourbissent leurs chiffres contradictoires

Dans le secteur de la construction, le bilan sur le respect des mesures de protection est à géométrie très variable. La fédération flamande des employeurs s'octroie un beau bulletin. Les syndicats crient à l’intox.

Entre patronat et syndicat, la manière de jauger, chiffres à l'appui, le respect des mesures de protection renforcées liées à la recrudescence de la pandémie sur les chantiers de construction en cours alterne entre blanc et noir.

Selon les employeurs, tout va pour le mieux possible: 90% des inspections récentes menées stipulent que toutes les mesures de prévention étaient appliquées correctement. "Nous ne partageons clairement pas cet optimisme!", rétorque la FGTB Construction, qui mentionne que ces chiffres sont basés sur des contrôles annoncés à 87 entrepreneurs indépendants et sur seulement 127 chantiers où ne travaillaient que 183 ouvriers. "Pour nous, cet échantillon est loin de refléter la réalité de terrain d’un secteur qui compte plus de 147.000 ouvriers et 24.000 entrepreneurs".

63% D'infractions Selon la FGTB Construction, sur 4.247 inspections programmées entre mai et fin octobre et ciblant les entreprises de moins de 50 employés, 2.678 infractions ont été relevées, soit dans 63% des inspections effectuées.

La FGTB fourbit donc elle aussi des chiffres tout chauds émanant d’évaluations récentes réalisées par le CBE (Contrôle du bien-être au travail). Sur 1.162 inspections menées entre le 4 mai et le 28 octobre dernier au sein d’entreprises de construction de plus de 50 travailleurs, 648 infractions ont été constatées. Et sur 4.247 inspections ciblant les entreprises de moins de 50 employés, pas moins de 2.678 infractions ont été relevées, soit dans 63% des inspections effectuées.

"Les contrôles inopinés doivent être multipliés et des sanctions doivent suivre en cas de non-respect des règles", insiste la FGTB, qui renvoie au protocole sectoriel mis en place et au point de contact et de veille gratuit (0800 11 759) fournissant les informations utiles.