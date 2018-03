Michel Dessolain: "NEO? Nous investissons 800 millions, cela ne laisse pas de place à l'erreur"

Présent à Cannes lors du salon immobilier du Mipim qui a fermé ses portes vendredi dernier, Michel Dessolain, le directeur général de la stratégie et de l’innovation du groupe Unibail-Rodamco, a accordé une interview exclusive à L’Echo.

Nous avons balisé avec lui les points essentiels de son projet majeur du moment, le premier volet du redéveloppement du plateau du Heysel, alias NEO 1. Un projet dont le budget global dépasse 800 millions d’euros.

Il fait pour nous le tour du futur propriétaire à la veille d’une échéance importante: la publication officielle de l’avis de la Commission de concertation concernant son méga-projet bruxellois. Au programme: un pôle de commerces et de loisirs, 590 logements, un immeuble de bureaux, une maison de repos, une crèche et, bien sûr, des parkings.

Plusieurs observateurs prétendent qu’on a mis la charrue avant les bœufs en déposant une demande de permis sans que le nouveau Plan régional d’affectation du sol (Pras), toujours recalé par plusieurs recours auprès du Conseil d’Etat, soit effectif. Vous n’êtes pas inquiet, vous qui êtes le principal bailleur de fonds?

Je reste un optimiste invétéré. Beaucoup de gens font du "juridisime" contre ce dossier à différents niveaux. Mais Pras il y aura, c’est évident. On n’a pas de calendrier: on attend d’abord la délivrance de nos certificats d’urbanisme et d’environnement.

La décision concernant ceux-ci doit normalement tomber avant un mois. La procédure d’enquête publique est achevée; la Commission de concertation a eu lieu. On attend impatiemment l’avis officiel. Si cet avis est favorable, ce dont nous ne doutons pas, les certificats devraient suivre.

Justement… Comment s’est déroulée cette Commission de concertation sur NEO1, à laquelle vous avez participé et dont l’avis officiel devrait tomber cette semaine?

Le système démocratique a bien fonctionné. Tout le monde a pu s’exprimer. Notre architecte, Jean-Paul Viguier, s’est déplacé en personne et a pris le temps d’expliquer et de rassurer. Moi également, sans refuser de répondre à aucune question.

J’ai d’ailleurs constaté que certains intervenants étaient positivement surpris par cette ouverture. Qui va de soi: quels que soient les avis, parfois impossibles à concilier, nous pensons vraiment que notre projet est d’une qualité exceptionnelle.

D’ailleurs, même si nous n’avons pas pu convaincre tout le monde, la plupart des gens semblent aujourd’hui convaincus par notre programme et ce qu’il va apporter pour faire revivre le plateau du Heysel. Avouez qu’il était temps: vous vous êtes récemment promené là le soir, du côté de Mini-Europe?

Quelle est actuellement votre préoccupation majeure dans ce dossier?

Pour nous, au stade actuel, le sujet le plus préoccupant est sans hésiter la mobilité: nous avons un intérêt majeur à ce qu’elle fonctionne bien. C’est pour ça qu’on n’est pas d’accord sur ce point avec les associations opposées au projet lorsqu’elles prétendent que 75% des visiteurs vont se déplacer en voiture aux moments de pointe.

C’est complètement irréaliste et ça n’existe nulle part! On a fait des calculs extrêmement prudents et pessimistes pour ne pas qu’on puisse nous accuser d’avoir embelli la situation. Notre expérience vécue sur des projets comparables nous permet de dire qu’il y aura maximum 50% – et sans doute moins – de visiteurs qui viendront en voiture dans les années futures.

Et si on prend des hypothèses pessimistes, c’est pour être sûr que la mobilité soit optimale sur le site. La pérennité du centre commercial en dépend directement. Et je vous rappelle qu’on investit 800 millions d’euros, ce qui ne laisse pas place à l’erreur.

L’actualité récente concernant le possible retour d’un stade de football au beau milieu du jeu de quilles ne vous inquiète pas?

À l’origine, on avait décliné notre projet avec ou sans stade. Donc, on en est toujours au même point, sans grosse surprise. On est de gros opérateurs autour de la table, avec nos partenaires belges sur le projet, Besix et CFE.

Donc, c’est vrai qu’on discute de toutes les options et qu’on a discuté avec Ghelamco, le promoteur de l’Eurostadium, et la Ville d’un plan de mobilité optimal… Loger le stade sur le parking C était perçu comme positif. On a d’ailleurs un peu de mal à tout comprendre dans ce dossier, je ne vous le cache pas.

À cette heure, on ne sait toujours pas quelle va être l’option retenue puisqu’il n’y a pas de permis. Mais on n’est pas inquiet outre mesure: stade et commerce fonctionnent à des moments différents. Idem pour la circulation. Les recouvrements d’activités seront minimes et les moments où le stade sera plein seront rarissimes.

Il y a une échéance électorale dans un an. Cela vous inquiète-t-il ou pas encore?

Pas du tout. Pour la finalisation de ce dossier stratégique pour la Ville de Bruxelles et la Région, il n’y avait pas qu’un seul interlocuteur politique autour de la table. En outre, nous avons un contrat balisé qui engage les autorités locales, quel que soit l’avenir.