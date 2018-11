Mission accomplie pour le projet Neo 1 sur le plateau du Heysel

Le certificat enfin délivré reprend non seulement le projet immobilier initial, mais également tous les amendements qui sont venus le compléter: espaces publics et retouches concertées avec les riverains suite aux enquêtes publiques et concertations successives. Il est donc la synthèse d’un long travail mené depuis plusieurs années par les porteurs de projet public et privés.

Plus de 800 millions sur la table

Avatars en cascade

"La plupart de nos projets prennent en moyenne dix ans pour se réaliser, réception comprise. Ici, nous n’en sommes qu’à quatre ans. On a encore de la marge. On travaille sur la reconstitution d’un morceau de ville, pas sur un champ de patates. On a d’ailleurs rencontré plus de 3.000 riverains qui, globalement, soutiennent notre projet. On a tenu compte de leurs avis et on a notamment redessiné les abords des points d’eau, jugés trop peu arborés", nous avait confié au printemps dernier Michel Dessolain, le directeur général de la stratégie et de l’innovation chez Unibail-Rodamco.