Montea lance le "Airbnb" des entrepôts

Comment cela fonctionne-t-il? Via Stockspots, les entreprises peuvent chercher en ligne des espaces d'entreposage supplémentaires pour de courtes durées . "Actuellement, les entreprises n'exploitent pas intégralement leurs magasins. Mieux: la plupart d'entre elles, révèlent les enquêtes, possèdent un espace de stockage régulièrement vide à 30%. Alors que d'autres entreprises, grandes ou petites, sont précisément en quête de place pour une période très spécifique. Par exemple lorsqu'il s'agit d'articles saisonniers, d'actions promotionnelles, d'excédents de production, etc.", selon Montea.

"Le monde est en plein changement et la logistique doit suivre. Il y a de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas besoin d'un grand entrepôt, mais d'une petite place pour conserver quelques palettes. Pas pour neuf ans, mais pour quelques semaines ou quelques mois, et de préférence tout près d'un endroit très spécifique. Notre secteur logistique a besoin d'innovations de rupture de ce type," affirme Peter Demuynck, CCO de Montea.