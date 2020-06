Montea part à la conquête de l'Allemagne

Déjà active en Belgique, aux Pays-Bas et en France, Montea s'étend désormais en Allemagne. "Les fortes ambitions de croissance font que le groupe coté souhaite investir sur le marché de la première économie d’Europe", lit-on dans un communiqué . "L'Allemagne constitue la prochaine phase de la stratégie d’investissement dans des endroits logistiques durables et exceptionnels."

Pour répondre à ses ambitions, la société immobilière s'est associée à un partenaire, le groupe allemand IMPEC. Également spécialisé dans les projets logistiques, ce groupe compte plus de 550.000 m² d'espace de stockage loué et a traité un volume transactionnel de 400 millions d'euros au cours des dernières années.

Quatrième marché

Via leur collaboration, Montea et IMPEC s'engagent à rechercher les opportunités de développement et d’investissement pour Montea sur le marché allemand. Montea agira en tant que partenaire financier de ces projets pendant la phase de développement et d'investisseur pour les produits finaux.