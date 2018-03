Montea se développe en Belgique et en France

La SIR Montea va notamment développer un nouveau projet d'entrepôts et de bureaux de plus de 8.000 m² à Brucargo.

La SIR Montea spécialisée dans les ensembles logistiques fait état de trois développements en Belgique et en France.

• Elle va développer un nouveau projet d’environ 7.230 m² d’entrepôts et de quelque 1.440 m² de bureaux à Brucargo. Montea a conclu un bail de 12 ans avec WorldwideFlight Services (WFS), l’un des plus gros acteurs du marché du fret aérien, actif dans plus de 100 sites dans le monde. Le rendement initial attendu est de 7,8%.