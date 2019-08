Montea vise toujours un portefeuille de plus de 1,1 milliard d'euros

La SIR belge a d'ores et déjà porté son portefeuille d'actifs immobiliers à 1,1 milliard d'euros. Montea maintient son objectif de dépasser ce cap pour la fin de l'année. Et espère garder un taux d'occupation des biens loués supérieur à 97,5%.

Les six premiers mois de l'année laissent présager un cru 2019 largement positif pour Montea . La société immobilière réglementée (SIR) a en effet bouclé le premier semestre sur un résultat EPRA (résultat courant sous-jacent) en hausse de 51% à 24,2 millions d'euros, essentiellement grâce à l’augmentation du résultat locatif net due à l’accroissement du portefeuille. Par action, il progresse de 22% à 1,65 euro, contre 1,35 euro un an plus tôt.