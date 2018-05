Motown, un quatuor qui veut secouer le marché immobilier

Ils sont quatre à unir leurs visions croisées et expérimentées du marché immobilier. Et ils lancent aujourd’hui quatre projets résidentiels ambitieux. Les premiers d’une série qu’ils promettent longue et originale.

Pris séparément, il leur manquerait sans doute un atout pour prendre place à la table des grands joueurs actuels de la promotion immobilière. Mais unis, leur force de frappe devrait marquer le paysage bâti urbain belge dans les prochaines années. À condition toutefois que cette union sacrée soit durable et que l’équilibre des expertises prévale au sein du comité de direction qui les réunit désormais.

Eux? Alon Amar et Lionel Hepner, en charge de l’opérationnel. Le premier n’est pas un inconnu puisqu’il y sévit depuis 25 ans déjà sur le segment résidentiel, à Anvers et à Bruxelles. Le deuxième apportera son expertise pointue dans la stratégie financière et la gestion des risques après une carrière de 15 ans en banque d’investissement auprès d’ING Financial Markets et de Goldman Sachs International.

Cette paire exécutive sera renforcée par un autre tandem d’entrepreneurs expérimentés. D’abord Denis Vandamme, ex-actionnaire de référence du réseau Century 21 Benelux (Avana Capital Investment) spécialisé dans le sourcing et la commercialisation des opérations. Il contribuera activement à la stratégie de commercialisation des biens développés par Motown tout en étant directement impliqué au sein du comité de direction. Le dernier des mousquetaires, enfin, n’est pas non plus un inconnu du sérail immobilier. Dirigeant d’entreprises industrielles, Olivier Goldberg exerce parallèlement, depuis plus de 20 ans, une activité d’investissement et de promotion immobilière. C’est lui qui s’est récemment attaqué avec Philippe Ponlot à la réhabilitation de taille du site industriel Arjo Wiggins, à Nivelles, acquis il y a trois ans.

"Le beau et la qualité ne sont pas forcément plus chers." Alon amar Directeur exécutif de Motown

Leur concept? Baptisé Soul Residence, il est le fruit de l’évolution de plusieurs décennies de tâtonnements, de réussites et d’erreurs. "Pour nos futurs projets, nous chercherons toujours des emplacements uniques: le long d’un cours d’eau, en lisière d’un parc ou au cœur d’un quartier emblématique et de ses bâtiments historiques. C’est ce que nous allons déjà confirmer avec les premiers projets portés par la nouvelle structure", prévient Alon Amar. Interrogé sur le prix, vu l’exigence foncière et le choix d’architectes de renom, il se veut rassurant: "Choisir le meilleur ne signifie pas obligatoirement qu’on le fasse payer à l’occupant final. Il suffit de bien chercher et de bien penser le projet global: le beau et la qualité ne sont pas forcément plus chers", prétend-il. On vérifiera sur pièce.

Premier carré d’as

La nouvelle équipe porte et commercialise pour l’instant quatre projets de taille signés Motown. Le premier, Motown Miroir, sera logé face au petit château de l’hôtel de ville de Jette, à 400 mètres de la place du Miroir et offrira, selon ses concepteurs, un espace de sérénité en ville. Le permis est obtenu et les adjudications sont en cours. La commercialisation est imminente. Dessiné par le cabinet d’architecture Meta, il proposera 10.000 m² de surfaces bâties, surtout des appartements avec de grandes terrasses répartis dans trois blocs logés autour d’un clos privé, d’une allée centrale et d’espaces verts ouverts aux habitants du quartier.

Le suivant, Motown Kanaal, est logé en bordure du canal Albert à Hasselt. Vu sa dimension globale, ce projet de nouveau quartier urbain serti entre canal et campus universitaire, a longtemps été reporté, amendé, retouché. Pour reprendre la main sur une partie du masterplan, Motown a fait appel à son bureau d’architectes de prédilection, celui du Suisse Roger Diener, afin qu’il dessine les deux tours qui offriront au projet une identité unique. 20.000 m² de surface bâtie sont programmés. Les demandes de permis, en cours d’instruction, ont déjà reçu un soutien effectif des autorités publiques: la commission de concertation est favorable, l’architecture et la volumétrie sont validées.

D’Hasselt à Dinant, on garde la vue sur l’eau. Motown Rivière sera logé en bord de Meuse, en amont de la ville, avec vue sur le rocher Bayard. Dans la cité des quatre fils Aymon, c’est l’architecte de renom mondial David Chipperfield qui relèvera le défi tout symbolique de faire sortir entre roche et fleuve un nouveau quartier résidentiel à la française. Et c’est le paysagiste belge Wirtz qui habillera les jardins, sur le modèle des Tuileries à Paris, en enfouissant sous le niveau de la Meuse les nuisances des voitures. "Le permis est en cours d’instruction et a bénéficié d’un préaccord de la Ville et de la Région. Pas moins de 12.000 m² seront construits dans ces nouveaux jardins mosans", détaille Alon Amar.