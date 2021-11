Mundo Louvain-la-Neuve prend le large, toutes voiles dehors

Ça pousse de tous côtés le long du boulevard de Wallonie, à l’entrée du centre urbain de Louvain-la-Neuve. Le dernier projet en date est porté par la société belge Mundo-Lab.

C’est en lieu et place du vieux siège de l'ULYC (University of Louvain Yacht Club) que Mundo-Lab créera et gérera son sixième centre Mundo en Belgique. Celui-ci rassemblera sous un même toit les bureaux et activités d’associations et d’entreprises des secteurs environnementaux et sociaux à la recherche d’espaces de travail accessibles à proximité du campus universitaire.

"Face au manque de bureaux abordables dans le centre de Louvain-la-Neuve, plusieurs associations étaient en demande d’un lieu de travail professionnel, bien localisé et propice aux synergies. Nous leur proposerons d’ici 2023 des bureaux privés, des salles de réunion, un restaurant et un espace de coworking", promet Frédéric Ancion, à la tête du concept et du réseau créé en 2008.

Localisation idéale

Vue en plein écran La vieille ferme de l'Épine, abandonnée, sera restaurée et connectée aux nouveaux espaces de bureaux passifs. ©A2M Architectes

Le site retenu pour Mundo Louvain-la-Neuve est la Ferme de l’Épine, dans le bas du quartier de Lauzelle. En 2019, Mundo-Lab a signé une promesse d’emphytéose avec l’Inesu (UCL), propriétaire du bâtiment à l’abandon depuis le départ de l’ULYC. "La parcelle est idéalement située à l’entrée de Louvain-la-Neuve, entre le boulevard de Wallonie et l’avenue de Cîteaux. Elle bénéficie d’une accessibilité idéale vers la gare et le centre-ville; et aussi d’une privacité précieuse en bout de voie sans issue", détaille Frédéric Ancion.

Projet fédérateur, créateur de lien

Vue en plein écran ©A2M Architectes

Concrètement, l’UCLouvain, qui cède le site sur lequel Mundo-Lab va développer le complexe, soutiendra également le projet. En outre, l’association des habitants de Louvain-la-Neuve a rapidement émis l’idée d'intégrer sur le site une maison des associations et a conseillé en ce sens Mundo-Lab dans son projet. La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a, elle aussi, joué les courroies de transmission, notamment en termes d’urbanisme et d’octroi de permis, obtenu le 7 octobre dernier. Enfin, c’est le bureau d’architecture A2M, spécialisé en bâtiments passifs et durables, qui a été retenu pour la conception du bâtiment. La démolition, confiée à l'entreprise De Meuter, sera lancée dès le 13 décembre prochain, et devrait débuter en février 2022.

Mundo-Lab? Kesako? Mundo-Lab est la société coupole qui développe et gère les centres Mundo. Elle est issue d’un mouvement initié en 2008 par plusieurs associations du secteur du développement durable, dans le but de se regrouper dans un lieu de travail commun. Le premier centre, Mundo-b, a ouvert ses portes en 2009 à Ixelles. D’autres ont rapidement suivi à Namur, Anvers et Bruxelles, pour une surface globale de 17.500m². Près de 200 organisations œuvrant principalement dans les domaines du climat, de la nature, de l’éducation, des droits humains, de la mobilité douce et de la justice y sont actuellement hébergées, suscitant entre elles des interactions et des collaborations. La structure est co-financée par les apports d’investisseurs intéressés par l’impact éthique de leur investissement. Ils sont actuellement au nombre de 70, parmi lesquels des personnes privées, des fonds d’investissements et des fondations (SRIW, Fondation pour les Générations Futures, Fondation Roi Baudouin, Phitrust Partenaires, CREDAL, Invest for Jobs, Noshaq, etc.). Les investissements sont réalisés par apports de capital et/ou via des obligations. Occasionnellement, il est également fait appel au crowdfunding. Mundo-Lab complète bien entendu ces apports par des emprunts bancaires.