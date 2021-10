N-SIDE installe ses bureaux au centre de Louvain-la-Neuve

N-Side, la scale-up néo-louvaniste (UCL) spécialisée dans les solutions logicielles d’analyse et d’optimisation de données pour les secteurs pharmaceutiques et de l’énergie, déménagera en 2024 dans le centre de la ville universitaire.

C’est dans le complexe de bureaux inclus au cœur du nouveau quartier Esprit Courbevoie, à l'entrée de Louvain-la-Neuve, que N-Side, une spin-off de l’UCL créée il y a 20 ans et consacrée récemment locomotive wallonne dans la lutte contre le Covid-19 , déménagera d’ici à 2024 son siège actuellement logé dans l'immeuble en étoile posé à l'angle du boulevard Baudouin et de la rue de Rodeuhaie, au sud de la ville universitaire.

Il était temps, car les actuels bureaux de l'entreprise, dont les équipes grossissent à vue d'œil depuis qu'elle épaule de nombreuses sociétés pharmaceutiques – dont Sanofi ou Astra Zeneca – dans leur course aux vaccins et aux traitements anti-covid, étaient devenus trop petits.

Emplacement stratégique

Le futur pôle bureaux choisi par la direction de N-Side avec l'aide de BNP Paribas Real Estate est inclus dans le projet urbain mixte porté par Besix RED et TP Bâtiment et récemment racheté en état futur d’achèvement par Befimmo . L’immeuble neuf offrira d’ici à deux ans une superficie de travail de quelque 8.500 m². Une grosse moitié (4.300 m²) sera entièrement louée à N-SIDE, l’autre sera dédiée à un important espace de coworking bientôt géré par Silversquare .

Le bâtiment se caractérise par une situation exceptionnelle à l’entrée du centre urbain, avec un accès direct à la gare et à l'autoroute E411. Il surplombe en outre l’important parking de délestage créé pour la SNCB en sous-sol. Sa livraison est prévue pour la fin de l'année 2023 .

"En tant qu'entreprise en pleine croissance, cet emplacement stratégique et dans un environnement vert nous permet d'offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée à nos équipes. En outre, la présence d'un espace de coworking dans le bâtiment nous offre une flexibilité supplémentaire tout en créant une dynamique intéressante dans le nouveau quartier", explique Maud Larochette, qui cumule pour l’instant les fonctions de CEO ad interim, CFO et DRH de N-SIDE.