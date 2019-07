Nafilyan racheté à 100% par Immobel

En anticipant le rachat total de la société de promotion immobilière Nafilyan & Parners bien avant la date prévue , Immobel entend conforter sans plus tarder sa position sur le marché français et confirme sa volonté d’accroître rapidement le développement de son portefeuille immobilier local à partir de sa nouvelle tête de pont francilienne.

L’acquisition de la société parisienne était initialement prévue en trois étapes: conclue en décembre 2017, la première consistait à prendre 15% des parts de la société française via une augmentation de capital de celle-ci. "Mais récemment, nous avons décidé, en partenariat avec nos associés français, que les deux étapes restantes pouvaient être réduites à une seule transaction afin d’accélérer la manœuvre ", explique Marnix Galle, qui endossera au passage le rôle de président de Nafilyan tout en poursuivant intensivement le recrutement d’un nouveau Directeur Général . Aux dernières nouvelles, la nomination de celui-ci est imminente et devrait être entérinée à la rentrée.

200 millions à l'horizon 2020

Tête de pont idéale

"L’intégration anticipée de Nafilyan confirme notre volonté de diversifier notre présence sur le marché français en nous appuyant sur la capacité de notre filiale locale à créer de la valeur et à redynamiser des quartiers urbains. Nous voulons y étendre nos activités non seulement dans le développement résidentiel, mais aussi dans le développement de bureaux, le commerce de proximité, le secteur de l’hospitalité et l’activité de lotissement", détaille Marnix Galle.

La nouvelle tête de pont française d’Immobel est encore une jeune société de promotion immobilière puisqu’elle a été fondée en 2014. Mais elle compte déjà plus de 70 collaborateurs et est rapidement devenue, en Ile-de-France, une référence en développement d’appartements et de maisons individuelles groupées. En 2018, l’entreprise a ainsi vendu pas moins de 822 unités de logement pour un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros. Elle dispose en outre d’une réserve foncière estimée, selon Immobel, à plus de 2.200 logements.