Nouveau centre d’affaires signé Clockwise au cœur du Quartier européen

L’immeuble situé à l’angle Arts-Belliard à Bruxelles va accueillir un business center dans son socle. Il sera ouvert fin 2021 et opéré par l'opérateur britannique Clockwise, qui veut rapidement étendre son offre en Belgique, Brexit ou non.

Idéalement situé, l’immeuble d’angle de dix étages hors-sol et trois sous-sols se compose de 5.500 m² de bureaux, 500 m² de retail (agence bancaire) et 45 emplacements de parking.

Évalués pour l’ensemble à 9,5 millions d’euros, les travaux de rénovation vont durer un an environ et seront coordonnés par l’entreprise générale BPC selon les plans d’Art&Build (architectes) et Archimage (architectes d’intérieur). Ils visent à créer un business center sur une grande partie du bâtiment (socle). Trois locataires historiques continueront à occuper leurs espaces de travail durant les travaux et resteront ensuite dans les murs.