Nouveau quartier sur le site des forges de Clabecq

C’est en effet un très gros village qui va renaître sur les quelque 12 hectares du site des forges aujourd’hui concerné, abords non compris, idéalement situé entre le canal Charleroi-Bruxelles et la ligne ferroviaire vers Bruxelles, à proximité de la liaison autoroutière vers l’E19.

87 hectares de friches

L’investissement immobilier global privé est assuré par le Groupe familial français Samfi-Invest. Il est actuellement évalué à 160 millions d’euros. Avec un retour sur investissement qui devrait, à terme, dépasser le demi-milliard pour les différents partenaires. DCI, le développeur du projet immobilier, est une société monégasque pilotée par des Belges, Pascal et Loïc Seret. Ceux-ci se sont entourés de pointures belges pour mener à bien les travaux. On citera notamment JNC International, Greisch et Ellyps pour les aménagements urbains et les études de mobilité. Côté architecture, les bureaux Henri Garcia, B2Ai et Urban Architectes travaillent de concert.