Nouveau record de taux pour le prêt hypothécaire à 20 ans

En 2019, avec un marché immobilier en pleine effervescence qui avait fait pression sur les taux hypothécaires, on était passé, pour la première fois, sous le plancher symbolique de 1% pour le taux à 20 ans. Entre-temps, 2020 et la crise du coronavirus, suivie du confinement, ont mis le marché sur pause, et on a vu les taux stagner, voire remonter très légèrement.