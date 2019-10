Nouveau siège ING à Louvain-la-Neuve?

Mais une société riveraine a introduit un recours auprès du Conseil d’Etat contre ce permis. Certains ont d’abord argué d’une usurpation d’affectation du sol. "C’est pour une question d’accessibilité du bâtiment (flux des voitures, parking…) Nous n’avons pas connaissance d’autres recours", précise-t-on chez ING, où l’on ajoute qu’une décision doit justement être prise (ou non) par le ministre compétent, Willy Borsus, au plus tard ce jeudi. "Si le ministre ne prend pas position, la décision précédente attaquée – la délivrance du permis de bâtir – est réputée confirmée et les poursuites s’éteignent." A suivre donc ce jeudi, en direct de Namur.