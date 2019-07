Nouveaux appels à projets ciblant les logements conventionnés en Région bruxelloise

On ne change pas une formule qui gagne et qui tend tout doucement à s’accélérer, même si elle est loin d’éponger la demande actuelle dans la capitale. En 2015, les appels à projets de l’institution régionale bruxelloise citydev.brussels avaient abouti à l’attribution du projet City Dox à Anderlecht comprenant 99 appartements conventionnés. En 2016, les projets Nautica à Anderlecht et M-Square à Molenbeek-Saint-Jean ont permis de créer respectivement 43 et 45 logements conventionnés.