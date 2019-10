Nouvelle acquisition à 11 millions pour Montea aux Pays-Bas

Montea continue de se renforcer aux Pays-Bas. Il acquiert un nouveau bâtiment et un terrain.

Montea continue de croître aux Pays-Bas. La société immobilière réglementée annonce une nouvelle acquisition: un terrain à développer et un immeuble. Le montant total de l'opération s'élève 10,9 millions d'euros.

→ L 'immeuble , situé à Tiel, a été acquis à Currie Solutions. Il s'étend sur un terrain de plus de 16.000 m² avec un "hotspot" logistique moderne (env. 4.300 m² de magasins et env. 500 m² de bureau). Cette partie du deal porte sur un montant de 5,4 millions d'euros avec un rendement initial net de 6,3 %. Un contrat de location de 10 ans a été signé avec Currie Solutions.

→ Montea a par ailleurs conclu un contrat d’achat pour un site de 37.520 m² dans le parc industriel Vosdonk d’Etten-Leur (entre Breda et Roosendaal). Cette ancienne friche industrielle nettoyée et assainie accueillera bientôt 24.500 m² d’espace durable pour des opérations de logistique modernes. L’investissement total de ce développement, y compris toutes les opérations d’assainissement et la préparation de la construction, s’élève à 5,5 millions.